Пучдемон вновь открыл сайт, на котором он значится лидером Каталонии

Отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон вновь открыл сайт, на котором он значится региональным лидером. Ссылку на новый веб-адрес политик распространил во вторник через свой Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщила ранее газета ABC, власти Испании закрыли официальный портал как Пучдемона, так и страницу, посвященную остальным бывшим членам регионального правительства.

Вновь открытая страница имеет другой адрес. На портале в разделе биографии говорится, что отстраненный глава региона "с 12 января 2016 года является 130-м главой Женералитета [правительства] Каталонии".