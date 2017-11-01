Продолжаются обсуждения госбюджета на 2018 год на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Выделяемые администрации президента Армении суммы в 2018 году существенно сократятся. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

«Администрации президента Армении будет выделено 2 млрд 445 млн драмов, из коих 2 млрд 395 млн драмов – расходы на сохранение аппарата. Хотел бы сказать, что, в связи с изменением института президента, эти расходы существенно сократились – по сравнению с 2017 годом»,- сказал замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, процесс формирования института президента продолжается, и уже есть заявка из администрации президента на дополнительное сокращение расходов на 64 млн драмов. «Если в процессе будет необходимость пересмотра, то это найдет место в уточненном варианте госбюджета,который будет представлен в НС Армении, или же правительство пересмотрит данные в пределах своих полномочий»,- сказал замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

В 2017 году администрации президента Армении было выделено 4 млрд 522 млн драмов.