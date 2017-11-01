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Министерство здравоохранения Армении осуждает факты насилия в отношении врачей


Министерство здравоохранения Армении распространило заявление о том, что строжайше осуждает факты насилия в отношении врачей, имевшие место 29-го октября в отношении  бригады скорой помощи из подстанции «Арабкир» на вызове и в отношении врачей в МЦ «Григор Нарекаци». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

«Неприемлемо любое насилие, особенно, если руку поднимают на медработника, не учитывая, что его профессиональная помощь нужна им самим, или же может понадобиться кому-то другому.

Подобные предосудительные поступки наносят большой моральный урон не только врачам и медперсоналу, но и всему нашему обществу, создавая атмосферу взаимного недоверия»,- сказано в заявлении.

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