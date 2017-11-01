Семейная обстановка, работа на совесть и усердие: таковы рабочие дни в Кукольном театре Гюмри

Малоэтажные здания, черные камни с орнаментом, улицы с мостовой, здания со скульптурами и интересными архитектурными решениями – таков Гюмри, город юмора и мастеров.

Разрушительное землетрясение 1988 года как-бы прошло мимо некоторых строений в городе, одно из таких зданий – первый кукольный театр Армении имени Степана Алиханяна, которому 82 года.

Здание 2-этажное, на первом – зал, на втором – мастерская, где создаются куклы. После катастрофы 1988 года Кукольный театр довольно быстро восстановил работу: коллектив решил, что они должны продолжать творить.

«За эти годы в нашем театре сменилось много поколений. До сих пор здесь работают представители старшего поколения, которым за 80 – заслуженная артистка Мелинэ Симонян работает и сейчас»,- сказал худрук и директор театра с 1992 года Левон Багдасарян.

Среди старейшин театра – Гарник и Аршалуйс Петросяны, чье дело продолжает и их сын Ваагн.

В Кукольном театре работают и молодые. «Те, кто умеет выстоять в этой трудной работе, лстаются и становятся частицей нашего театра. Наш коллектив очень трудолюбивый, все поддерживают и поногают друг другу»,- сказал Левон Багдасарян.

Он называет театр семьей, в составе которой около 30 человек. по его словам, к нему с просьбой о руке дочери даже приходили женихи, и он рассматривал их отеческим оком. «У нас есть актрисы, которые были детьми, когда я стал директором, однако сегодня у многих из них есть свои дети, некоторые из которых уже служили и вернулись из армии»,- сказал Левон Багдасарян.

«Нет такого отдаленного села, где бы не побывали мы. Были и в приграничных селах. Мы ставили, например, «Красную шапочку» на армянском и немецком языках. Мы делали спектакли и для российского гарнизона. Солдаты пришли с цветами – такор было впервые»,- рассказал Левон Багдасарян.

Он вспоминает интересные и смешные случаи, например, когда в театре погас свет, а актеры продолжили играть, сопровождая спектакль своими песнями.

На втором этаже мы увидели множество кукол, ожидающих «своего часа». Куклы, ведомые артистами театра, весят около 2-3 кг.

Глявный художник театра, кукольник Ваан Овсепян, уже 6-7 лет, как работает здесь. «Для создания каждой куклы требуется разное время. Ваяние занимает около 5-6 дней, около 1-2 недель идет на создание механизмов. Я работаю с разными материалами – пластмассой, папье-маше, губкой, тканями и пр. В среднем, кукла готовится за 10-15 дней»,- рассказывает Ваан Овсепян.

В рамках проекта «Открой себе свою страну» состоялся визит в Гюмри, организованный Госкомитетм по туризму, Фондом развития туризма и мэрией Гюмри.

Лилит Демурян