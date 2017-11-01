Во Франции прекращает действовать двухлетний режим ЧП

Франция подводит черту под двухлетним режимом чрезвычайного положения, введенным в ноябре 2015 года. Его действие отменяется со среды по инициативе президента республики Эмманюэля Макрона, подписавшего в начале недели новый закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы решили отменить с 1 ноября действие режима чрезвычайного положения, который был введен в стране два года назад", - сообщил Макрон во вторник в Страсбурге.

Режим ЧП был установлен после терактов в Париже 13 ноября 2015 года, когда от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство" погибли 130 французов. С тех пор он продлевался шесть раз. По словам министра внутренних дел Жерара Колона, в период действия ЧП силы правопорядка смогли предотвратить на территории Франции 32 теракта, были изъяты 652 единицы оружия.



