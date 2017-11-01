Российские пограничники нарушили планы контрабандистов

30 октября военнослужащими Армавирского пограничного отряда на берегу реки Аракс, в непосредственной близости от государственной границы, обнаружено более 40 полиэтиленовых пакетов с жиром баранины, передает Арменпресс.

Общий вес обнаруженного «товара» составляет более 1700 килограмм.

В ходе осмотра места происшествия, в кустах найдена новая резиновая лодка и капроновая веревка.

По предварительным данным, неизвестные планировали осуществить контрабандное перемещение «товара» через границу.

На место происшествия были приглашены сотрудники СНБ Армении.

В настоящий момент компетентными органами проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.