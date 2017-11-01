Друг Джигарханяна прокомментировал сообщения о задержании актера

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что актер вместе с ним вскрывал квартиру на Молодогвардейской улице в Москве и был задержан полицией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

CМИ сообщили, что полицейские задержали Джигарханяна в момент, когда знаменитый актер вместе со своим другом Согомоняном пытался вскрыть замок в квартире на Молодогвардейской улице, где он жил со своей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Квартира является собственностью супруги.

"Очередная ложь. Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи", — рассказал РИА Новости Согомонян.