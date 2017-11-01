Арам Сатян имеет смелые планы: будет отремонтирован конференц-зал творческого Дома композиторов в Дилижане

Переизбранный председатель Союза композиторов Армении Арам Сатян намерен отремонтирован конференц-зал имени Бетховена творческого Дома композиторов имени Эдварда Мирзояна в Дилижане, с целью проведения там концертной программы к 250-летию Бетховена.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» председатель Союза композиторов Армении Арам Сатян рассказал об успехах творческого союза в годы его председательства и поделился дальнейшими планами.

«Многих интересуют успехи армянских композиторов в последние годы. Начиная с 2013 года, за рубежом прозвучали исполнения творений около 80 молодых и зрелых армянских композиторов. Таким образом мы знакомим мир с музыкой армянских композиторов, и это наша первоочередная задача.

Был проведен ряд фестивалей в Бостоне, Провиденсе, в Нью-Йорке состоялся фестиваль камерной музыки»,-сказал Арам Сатян.

Он особо отметил фестиваль во Франции, на котором исполняли произведения современных армянских композиторов. При содействии Минкульта Армении состоялось 5 концертных программ в Париже, Лионе, Марселе.

Состоялись совместные фестивали в 8 городах РФ и Армении.

В 2016-м году активно струдничали с Китаем. В этом году провели своеобразный музыкальный лагерь в Дилижане, с участием 40 молодых музыкантов из Армении и Грузии.

К 85-летию Союза композиторов был издан журнал «Армянский композитор», было создано интернет-радио, передающее классическую музыку.

По поводу планов на будущее, Арам Сатян отметил, что готовится к проведению конкурса симфонической музыки совместно с Швейцарией.

«Планируем организовать визит молодых армянских композиторов в Польшу и ответный визит польских композиторов. Ведутся переговоры. В будущем месяце состоятся 3 концерта армянской музыки в Гори и Тбилиси»,- сказал он.

За эти годы были отремонтированы 2 этажа административного здания Союза композиторов, 5 коттеджей творческого Дома композиторов имени Эдварда Мирзояна в Дилижане и пр.

Арам Сатян намерен отремонтирован конференц-зал имени Бетховена творческого Дома композиторов имени Эдварда Мирзояна в Дилижане, с целью проведения там концертной программы к 250-летию Бетховена.