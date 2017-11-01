Предстоящие новости: 01.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 1-го ноября, продолжится совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Сегодня, 1-го ноября, министр охраны природы посетит с рабочим визитом Араратскую область.

В Институте геофизики и инженерной сейсмологии НАН Армении в Гюмри стартует третья международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы геофизики, инженерной сейсмологии и сейсмического строительства».

Посольство США совместно с министерством сельского хозяйства Армении и банком HSBC организует бизнес-форум.

Сегодня, 1-го ноября, состоится пресс-конференция лидера ОО «Солидарность» Армена Нерсисяна, представителей ОО Рубена Атояна и Карине Геворгян.

Сегодня, 1-го ноября, около Оперного театра состоится мероприятие по случаю дня рождения композитора Александра Спендиаряна.

В Драматическом театре имени Капланяна проходят гастроли Государственного драматического театра имени Вардана Ачемяна.

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