Европейские индексы - 31-10-17

МОСКВА, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 13229.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.18% и составил 5503.29 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 7493.08 пункта, российский MICEX снизился на 0.05% и составил 2064.31 пункта, а RTSI снизился на 0.91% и составил 1115.49 пункта.