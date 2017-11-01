Европейские индексы - 31-10-17
МОСКВА, 1 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 13229.57 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.18% и составил 5503.29 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 7493.08 пункта, российский MICEX снизился на 0.05% и составил 2064.31 пункта, а RTSI снизился на 0.91% и составил 1115.49 пункта.
- 08:59 Европейские индексы - 31-10-17
- 08:58 Американские индексы выросли - 31-10-17
- 08:56 Цены на цветные металлы - 31-10-17
- 08:55 Цены на драгоценные металлы снизились - 31-10-17
- 08:54 Цены на нефть выросли - 31-10-17
- 31.10-21:27 Из 17 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 16
- 31.10-21:00 Предстоящие на 1 ноября мероприятия
- 31.10-20:53 Скончался Народный артист Республики Армения, Заслуженный деятель искусств России Александр Григорян
- 31.10-20:13 Аваков заверяет, что его сын не связан с коррупцией
- 31.10-19:59 Премьер-министр утвердил состав Совета образовательной инспекции министерства образования и науки Республики Армения
- 31.10-19:43 Белый дом пока не подтверждает встречу Трампа и Путина на саммите АТЭС
- 31.10-19:36 В гостевом матче с Арменией нам нужна победа: главный тренер молодежной сборной России
- 31.10-19:14 Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова задержан после обыска
- 31.10-19:00 В докладе Всемирного банка «Doing Business 2018» Армения улучшила свои позиции на 9 пунктов
- 31.10-18:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-10-17
- 31.10-18:35 Азиатские индексы - 31-10-17
- 31.10-18:13 Никто не желает быть внуком убийцы: турецкий журналист о процессе признания Турцией Геноцида армян
- 31.10-17:52 Хаменеи распорядился ограничить дальность полета иранских баллистических ракет
- 31.10-17:36 СМИ: более 10 человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана
- 31.10-17:34 Лавров: Конгресс народов Сирии призван расширить круг участников урегулирования в стране
- 31.10-17:30 Министр иностранных дел Армении выступит на Генеральной конференции ЮНЕСКО
- 31.10-17:28 Пучдемон заявил, что вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии
- 31.10-17:17 Давление на инакомыслящих и сторонников мира в Турции становится серьезным: эксперт
- 31.10-17:10 ООН призвала принять неотложные меры для борьбы с изменениями климата
- 31.10-17:00 Apple начала разработку устройств без компонентов производства Qualcomm
- 31.10-16:51 Пучдемон: Каталония приняла план действий по мирному движению к независимости
- 31.10-16:46 Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении
- 31.10-16:35 Шестиколесный люксовый пикап предложили по цене Ferrari
- 31.10-16:30 Китаец займется производством электронных невест
- 31.10-16:24 Сайты каталонских властей перестали работать
- 31.10-16:20 ЕЭК и Всемирный банк готовы реализовывать совместные проекты
- 31.10-16:14 По обвинению в оскорблении Эрдогана задержан гражданин Турции
- 31.10-15:21 Путин в ходе визита в Тегеран встретится с аятоллой Хаменеи
- 31.10-15:18 СМИ: ученые выяснили, что прием аспирина снижает риск заболевания раком
- 31.10-15:08 В сети поразились невероятным умениям реального Человека-паука
18:19, 30.10.2017
Просмотрели 1863 раз Вооруженный ножом человек взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир
21:28, 27.10.2017
Просмотрели 1096 раз Президент Армении направил поздравительное послание президенту Туркменистана
15:24, 26.10.2017
Просмотрели 1089 раз Умер художник Саро Галенц
19:50, 27.10.2017
Просмотрели 1081 раз Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 7
10:27, 25.10.2017
Просмотрели 1006 раз Гайк Котанджян: “Нация-Армия”. Старт образовательной деятельности НИУО. Основные достижения Университета