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Из 17 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 16


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 17 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 30 и 31 октября, раскрыто 16.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 16 случаев кражи, 9 случаев мошенничества, 2 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю похищения человека, хулиганства, присвоения и уклонения от уплаты налогов, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случая мошенничества. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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