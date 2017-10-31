Скончался Народный артист Республики Армения, Заслуженный деятель искусств России Александр Григорян

После длительной болезни на 81-м году жизни скончался Художественный руководитель Русского драматического театра имени К. С. Станиславского (Ереван), Народный артист Республики Армения, Заслуженный деятель искусств России Александр Григорян. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке сын режиссера.

Александр Григорян родился в 1936 году в Баку, в армянской семье. Рос в культурной, образованной среде. Отец, Самсон Григорян, был раскулачен во время советизации, мать, Анаида Достян, была учителем русского языка и литературы. Любовь будущего режиссёра к театру привила мать? постоянно водившая его в бакинский театр. В 1956 году Александр Григорян поступал в Московский театральный институт, на курс Андрея Гончарова, однако срезался и не поступил. После чего поступил в Ленинградский театральный институт, где его учителем был Леонид Вивьен.

В двадцать шесть Александр Григорян, после назначения на должность главного режиссёра Смоленского областного театра, стал самым молодым главным режиссёром Советского Союза. Проработав в Смоленске три года, в 1965 году был назначен на должность главного режиссёра Ереванского русского театра им. К. Станиславского. В 2000 году, был удостоен Международной Премии Станиславского в номинации «За развитие традиций русской классики на зарубежной сцене». В 2004 году в Московском Художественном театре поставил спектакль «Лунное чудовище», по пьесе Р. Калиноски.

В общей сложности на Ереванской сцене поставил более 100 спектаклей. Кроме этого ставил спектакли на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Кишинева, Одессы, а также Венгрии, Румынии, Словакии, Польши и Болгарии.