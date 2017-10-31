Аваков заверяет, что его сын не связан с коррупцией

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал задержание своего сына, произведенное сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на КП, соответствующее заявление министр опубликовал в своем Facebook.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде», - написал Аваков.

Министр также выразил уверенность, что попытки заинтересованных лиц использовать эту ситуацию для удовлетворения политических амбиций потерпят неудачу.

«Повторюсь – давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных — не пройдет. Надеюсь на адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, (что он) расставит все по местам», - добавил глава МВД Украины.

Напомним, ранее сотрудники НАБУ задержали сына министра внутренних дел Украины, которого подозревают в коррупционных махинациях при поставке рюкзаков для силовиков.