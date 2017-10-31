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Премьер-министр утвердил состав Совета образовательной инспекции министерства образования и науки Республики Армения


Премьер-министр Армении Карен Карапетян утвердил состав Совета образовательной инспекции министерства образования и науки Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Председателем Совета является министр образования и науки Армении Левон Мкртчян. В состав Совета вошли заместитель министра экономического развития и инвестиций Эмиль Тарасян, заместитель директора Центра творческих технологий «Тумо» Арам Гумишян, советник по вопросам образования ОО «Общественная дипломатия» Анаит Бахшян и другие.



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