Белый дом пока не подтверждает встречу Трампа и Путина на саммите АТЭС
19:43, 31 Октябрь, 2017
Белый дом пока не подтверждает возможную встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре.
Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», Трамп с 5 по 14 ноября будет находиться в азиатском турне, в ходе которого посетит несколько стран и ряд международных форумов, включая саммит АТЭС.
"У президента (США) будет ряд двусторонних встреч на полях (форумов). Но мы не можем их подтвердить, кроме тех, которые будут проводить страны-организаторы", — сказал журналистам представитель администрации США.
Ранее Трамп и Путин встречались в июле на полях саммита G20 в Германии.