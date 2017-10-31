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Белый дом пока не подтверждает встречу Трампа и Путина на саммите АТЭС


Белый дом пока не подтверждает возможную встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», Трамп с 5 по 14 ноября будет находиться в азиатском турне, в ходе которого посетит несколько стран и ряд международных форумов, включая саммит АТЭС.

"У президента (США) будет ряд двусторонних встреч на полях (форумов). Но мы не можем их подтвердить, кроме тех, которые будут проводить страны-организаторы", — сказал журналистам представитель администрации США.

Ранее Трамп и Путин встречались в июле на полях саммита G20 в Германии.



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