В гостевом матче с Арменией нам нужна победа: главный тренер молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов коснулся отборочного матча Чемпионата Европы-2019 U-21 c Арменией (Ереван, 10 ноября).

«В гостевом матче с Арменией нам нужна победа, с соответствующим настроем будем готовиться к этой игре. В домашней игре с Арменией нам не удалось забить, несмотря на значительное преимущество. Но каждый матч – это отдельная, новая история. Нам нужно сыграть в свою силу в Ереване, создавать и, главное, реализовывать свои голевые моменты, тогда у нас все будет хорошо. Последующий контрольный поединок с Италией, я думаю, получится интересным, информативным и полезным как для нас, так и для хозяев поля», - как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт РФС, сказал Бушманов.

Первая встреча этих сборных состоялась в Москве и закончилась нулевым счетом.