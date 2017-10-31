Александр Аваков – сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – задержан после обыска, проведенного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на korrespondent.net, об этом заявил бывший советник главы МВД Украины Илья Кива в эфире телеканала 112 Украина.

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сказал он.

В НАБУ позже официально подтвердили, что проводили обыски в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Как сообщалось, детективы НАБУ пришли с обыском домой к сыну министра внутренних дел Арсену Авакову Александру. Позже сам министр подтвердил факт обысков в доме его сына.