В докладе Всемирного банка «Doing Business 2018» Армения улучшила свои позиции на 9 пунктов

В докладе Всемирного банка «Doing Business 2018: Реализация реформ для создания рабочих мест» Армения занимает 47-е место. В прошлогоднем докладе Армения занимала 38-е место.

Как сообщает Арменпресс, согласно оценке экспертов ВБ, основными причинами этого изменения являются значительное улучшение бизнес-среды, методологические поправки и пересмотры данных.

«Рейтинг Армении в индексе «Doing Business 2018», который оценивает абсолютный уровень нормативных показателей страны по шкале от 0 до 100, где 0 - самая низкая производительность, а 100 - это высшая точка, составляет 72,51 против 71,92 в докладе «Doing Business 2017», - сказал глава офиса ВБ Армении Сильви Босутро.

«Это означает, что в течение прошлого года Армения улучшила свои бизнес-правила, как это отражено в отчетах «Doing Business». Страна действительно продолжает сокращать дистанцию от границы, что является положительной тенденцией», - подчеркнула она.