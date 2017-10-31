Азиатские индексы - 31-10-17
ТОКИО, 31 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 31 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.00% и составил 22011.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.28% и составил 1765.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.09% и составил 3393.34 пункта, а HANG SENG снизился на 0.32% и составил 28245.54 пункта.
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