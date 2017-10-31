Никто не желает быть внуком убийцы: турецкий журналист о процессе признания Турцией Геноцида армян

Турецкий журналист Сердар Коруджу считает важным роль турецких и армянских гражданских обществ в процессе строительства мира между двумя народами. Как сообщает Арменпресс, об этом Коруджу сказал журналистам в Эчмиадзине, где он участвовал в международной конференции по поиску путей установления мира в регионе.

«Я считаю, что гражданские общества играют здесь важную роль. Вы знаете, что между нашими странами существуют политические и исторические проблемы, но важнее всего установление социального мира», - сообщил он.

Турецкий журналист считает, что в тот день, когда турецкий народ скажет, что Геноцид армян является состоявшимся фактом, еще не близок, потому что это долгий процесс.

«После убийства Гранта Динка произошло некоторое пробуждение. Многие начали говорить об этих реалиях. Теперь многие люди знают, что Геноцид произошел, но признание является более сложным процессом. Никто не хочет знать, что его дед или бабушка были убийцей. Никто не хочет быть внуком убийцы», - сказал журналист.

По его словам, приехать в Армению так же сложно для турок, как для немцев поехать в Иерусалим. Говоря о своем видении нормализации армяно-турецких отношений, Сердар Коруджу подчеркнул важность продолжения диалога лицом к лицу.

«Футбольная дипломатия была очень хорошей возможностью для нормализации армяно-турецких отношений. Я считаю, что такие меры на официальном уровне имеют ключевое значение, поскольку проблемы не могут быть решены за закрытыми дверями. Нам нужны новые и новые меры, мы должны открыть наши двери и поговорить друг с другом. Я вижу решение таким образом», - заключил он.