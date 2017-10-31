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СМИ: более 10 человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана


По меньшей мере 13 человек погибли, еще 13 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во вторник в Кабуле, столице Афганистана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал TOLO News на своей странице в Twitter.

По его информации, террорист-смертник подорвался в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан. Как отмечает телеканал, большинство жертв и пострадавших являются госслужащими. В настоящий момент район оцеплен силами безопасности.


 



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