Лавров: Конгресс народов Сирии призван расширить круг участников урегулирования в стране

Конгресс народов Сирии нацелен на расширение круга участников урегулирования за счет проживающих на территории страны представителей племен, этнических и конфессиональных групп. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Идея созыва Конгресса народов Сирии или Конгресса национального диалога нацелена на то, чтобы сделать следующий шаг в расширении круга сирийских участников процесса урегулирования за счет включения представителей племен, представителей всех этнических и конфессиональных групп, которые проживают в САР", - добавил глава МИД РФ.

Он добавил, что в Конгрессе народов Сирии примут участие представители племен, всех этнических и конфессиональных групп страны.