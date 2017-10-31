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Министр иностранных дел Армении выступит на Генеральной конференции ЮНЕСКО


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 1 ноября примет участие в работе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в тот же день Эдвард Налбандян выступит на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

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