Министр иностранных дел Армении выступит на Генеральной конференции ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 1 ноября примет участие в работе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в тот же день Эдвард Налбандян выступит на Генеральной конференции ЮНЕСКО.