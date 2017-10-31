Бывший председатель правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пучдемон и несколько экс-советников женералитета прибыли в Бельгию в понедельник.

"Я решил приехать в Бельгию, а именно в Брюссель, так как это столица Европы", — сказал Пучдемон журналистам в Брюсселе.

Он пояснил, что прибыл в этот город, чтобы избежать угроз, которые он получал, и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии". По словам Пучдемона, сейчас таких "гарантий" нет.