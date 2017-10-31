Apple начала разработку устройств без компонентов производства Qualcomm

Apple разрабатывает новые модели iPhone и iPad, которые выйдут в следующем году, без использования деталей производства американского чипмейкера Qualcomm. Как передает Арменпресс, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Две компании ведут ожесточенный судебный спор: Apple обвиняет Qualcomm в монополизации рынка и завышении сумм лицензионных платежей за использование разработанных ею технологий, лежащих в основе современных систем связи. Как следствие, Apple отказалась платить лицензионные сборы, на что Qualcomm выдвинула претензию к Apple в связи с нарушением патентных прав.

По словам источников, из-за судебного разбирательства Qualcomm отказалась предоставить Apple программное обеспечение, необходимое для тестирования ее микрочипов для беспроводной связи в прототипах iPhone и iPad. После этого Apple решила перейти на чипы Intel и, возможно, MediaTek.

Согласно оценкам исследовательской компании Macquarie Capital, в минувшем году Qualcomm продала Apple микрочипы для беспроводной связи на сумму около $3,2 млрд, что составляет примерно 20% всех продаж микрочипов компании.