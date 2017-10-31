Пучдемон: Каталония приняла план действий по мирному движению к независимости

Правительство Каталонии пыталось использовать все возможности для налаживания диалога с Мадридом, однако, осознав невозможность этого, было вынуждено провозгласить независимость. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом отстраненный Испанией от должности главы автономии Карлес Пучдемон заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, прямую трансляцию которой ведет каталонский телеканал "324".

По его словам, Каталония приняла план действий "по мирному движению к независимости, избегая насилия". Пучдемон также отметил, что правительство Каталонии примет любые результаты досрочных выборов 21 декабря. Он подчеркнул, что Мадрид должен уважать волеизъявление народа Каталонии, включая результаты выборов руководства автономии. При этом он отметил, что если ЕС поддержит силовые действия Мадрида, то это конец идеалов, на которых основана Европа.

Он сказал, что лидеры Каталонии не намерены просить убежища в Бельгии. Пучдемон заявил, что считает себя "законным главой Каталонии" и с этой позиции намерен говорить со всем миром о происходящем в автономии.