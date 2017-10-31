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Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении


Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна в правительстве Армении состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, были рассмотрены четыре заявки против решений, принятых комиссией по жалобам налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов при правительстве Армении.

После обсуждения обоснований и аргументов комиссия решила отклонить три представленные жалобы, а одну жалобу – удовлетворить. 



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