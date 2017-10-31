Сайты каталонских властей перестали работать

Веб-сайты женералитета (правительства) Каталонии, его главы и вице-президента перестали работать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При попытке пройти по ссылкам govern.cat, president.cat иvicepresident.cat браузер выдаёт ошибку, сообщая что "сервер не найден".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии.