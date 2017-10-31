По обвинению в оскорблении Эрдогана задержан гражданин Турции – 32-летний житель Адана Г.С.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Однако он не принимает обвинения в свой адрес, утверждая, что упомянутая в обвинении публикация ему не принадлежит. По его слсовам, его электронный адрес был похищен еще 10 месяцев назад.

Полиция города Адана задержала его, мотивируя задержание тем, что житель Адана Г.С. может скрыться из страны.