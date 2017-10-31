СМИ: ученые выяснили, что прием аспирина снижает риск заболевания раком

Постоянный прием аспирина в небольших дозах в течение не менее полугода значительно снижает риск заболевания раком, причем некоторых его видов - почти наполовину. Об этом, как сообщила во вторник газета Daily Express свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного Китайским университетом Гонконга.

Исследование, которому на протяжении многих лет подверглись более 600 тыс. человек, показало, что аспирин особенно эффективен против тех онкологических заболеваний, которые начинаются в системе пищеварения. Так, риск заболеть раком печени и раком пищевода снижается в результате приема этого медикамента сразу на 47%, раком желудка - на 38%, раком поджелудочной железы - на 34% и раком толстого кишечника и прямой кишки - на 24%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Длительное употребление аспирина в количестве 80 мг ежедневно может значительно сократить число раковых заболеваний органов пищеварения. Аналогичные выгоды наблюдались и в отношении ряда других видов рака, не имеющих отношения к пищеварительной системе, таких как лейкемия, рак легких и рак предстательной железы", - приводит издание слова профессора Китайского университета Гонконга Кельвина Цоя. Исследование показало, что аспирин понижает вероятность заболевания тремя упомянутыми профессором видами рака на 24, 35 и 14%, соответственно.

Но есть и такие виды онкологических заболеваний, на развитие которых аспирин не оказывает существенного эффекта. В их числе рак груди, рак мочевого пузыря, рак почек и миеломная болезнь.



