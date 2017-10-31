В сети поразились невероятным умениям реального Человека-паука

Пользователи сети обратили внимание на опубликованный в Instagram-аккаунтер азвлекательного портала 9gag ролик, на котором неизвестный паркурщик необычным способом взбирается по колоннами. «Я даже и представить себе не мог, что такое возможно», — отметил один из администраторов профиля.

На видео, которое менее чем за сутки собрало более шести миллионов просмотров, паркурщик забирается на балкон здания, прыгая между колоннами. Первая попытка молодого человека оборачивается падением — в последний момент он срывается и летит вниз на асфальт, но удачно приземляется и пробует снова. Со второго раза у паркурщика все получается, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.