По делу о захвате малолетнего ребенка в заложники в городе Армавир есть задержанный: трое человек признаны потерпевшими

По делу о нападении на детский сад в городе Армавир и захвате малолетнего ребенка в заложники ведется расследование. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитетаАрмении.

Как сообщалось ранее, около 16 часов 30 октября житель Армавира проник на территорию детского сада «Манушак» и, угрожая ножом, взял в заложники ребенка (29.01.2015 г.р). Мужчина требовал встречи с бывшей женой.

В результате предпринятых действий мужчина был обезоружен, ребенок освобожден. Во время действий по освобождению малыша мужчина нанес сам себе ножевое ранение. Он госпитализирован.

По данным следствия, до захвата заложника, мужчина ранил ножом бывшую жену, которая работает воспитательницей в этом же садике, и директора садика, которая приходится тещей нападавшему. Три человека признаны потерпевшими.

Проведен осмотр места происшествия, изъят нож. Назначена судебно-медицинская, судебно-трасологическая, судебно-генетическая, судебно-химическая экспертизы.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.