Lego предложил построить Тадж Махал из конструктора

Датская компания Lego анонсировала выпуск обновленного набора конструктора. В собранном виде он будет представлять собой модель Тадж-Махала. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Archdaily.

Издание подчеркивает, что это станет самым большим набором: он состоит из 5923 деталей. Новинка уже появилась в продаже и представлена в официальных магазинах по цене 369,99 доллара.

Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна. Построен в 1632-1653 годах по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о его жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка.