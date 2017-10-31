СМИ: Берлускони вновь стал фигурантом расследования о связях с мафией

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь стал фигурантом расследования о связях с мафией.

Как сообщает во вторник газета Corriere della Sera, прокуратура Флоренции заново открыла дело, получив новые материалы по так называемому процессу о сговоре государства с мафией, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это дело рассматривалось уже несколько лет, и впервые на скамье подсудимых оказались вместе мафиози и бывшие чиновники. Следствие предполагает, что государство каким-то образом стояло за рядом актов террора в 1990-х годах в Италии. В частности, Берлускони, впервые занявший премьерский пост в 1994 году, подозревается в том, что он мог "заказать" взрывы бомб в Милане, Риме и Флоренции в 1993 году.

Поводом для открытия расследования послужили распечатки прослушанных разговоров босса мафии "Коза ностра" Джузеппе Гравиано, который упоминает имя политика, говоря о фактах тех лет. Гравиано был арестован в 1994 году и отбывает сейчас пожизненное заключение.



