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СМИ: КПП на границе Турции и Иракского Курдистана перешел под контроль Багдада


Федеральное правительство Ирака установило контроль над пограничным пунктом "Ибрагим-Халиль" на границе Турции и Иракского Курдистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что КПП в провинции Дахук передан под управление иракской таможенной службы и пограничников.




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