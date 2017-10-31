СМИ: КПП на границе Турции и Иракского Курдистана перешел под контроль Багдада

Федеральное правительство Ирака установило контроль над пограничным пунктом "Ибрагим-Халиль" на границе Турции и Иракского Курдистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что КПП в провинции Дахук передан под управление иракской таможенной службы и пограничников.