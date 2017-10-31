Повышения тарифов на электроэнергию в Армении в 2018 году не планируется

Повышение тарифа на электроэнергию в Армении на 2018 год не планируется. Как передает «Арменпресс», сказал во вторник заместитель председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Микаэл Согомонян в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях.



По его словам, комиссия ежегодно проводит самостоятельные исследования на рынке электроэнергии.



"Исследования тарифов электроэнергетической системы еще не завершены, однако уже можно сказать, что повышения тарифа на электроэнергию в Армении в 2018 году не планируется", - сказал Согомонян.



Решение Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении о понижении тарифа на электроэнергию для населения страны вступило в силу с 1-го февраля 2017 года. Согласно решению КРОУ, принятого 23-го декабря прошлого года, тариф на электроэнергию для населения понизился на 1,22 драма. Таким образом, дневной тариф на электроэнергию для населения (с 7.00 до 23.00) снизился с прежних 46,2 драма до 44,98 драма за 1 кВт.ч, а ночной – с 36,2 драма до 34,98 драма (все цены представлены с учетом НДС). ($1 - 481,73 драма).



В то же время он отметил, что комиссия на данный момент проводит исследования заявки компании "Veolia Jur" на повышение тарифа на воду на почти на 14 драмов за 1 куб.м.По его словам, комиссия проводит исследования и мониторинг по объемам потребляемой воды и расходам компании, которые планируется закончить на следующей неделе и до конца ноября будет представлено решение."Компания в соответствии с соглашением ежегодно корректирует тарифы, которые обусловлены тарифом на электроэнергию, инфляцией и отклонениями по объемам продаж. Если первые два фактора практически не повлияли, то объемы потребления были запланированы в размере 123 млн. куб.м, но реализовано только 113 млн. куб.м", - сказал Согомонян, добавив, что регулятор изучает причины сокращения и влияние на тариф.Единый оператор водоснабжения в Армении - компания "Veolia Jur" (дочка французской "Veolia Generale des Eaux") в начале августа 2017 года обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) для повышения тарифов на воду. В настоящее тариф на воду в Армении составляет 180 драмов ($0,37) за 1 кубометр. Отмечается, что компания предлагает повысить тариф до 194,3 драма ($0,45).Что касается тарифа на газ, то, как отметил замглавы КРОУ, если будет возможность снизить его, то регулятор готов пойти навстречу пользователям.Однако, по его словам, образование тарифа на газ обусловлено рядом стабильных факторов, в частности, стоимость газа на границе составляет $150, маржа с расходами компании - $42,3, $11,7 составляют потери системы, а НДС - $51. Все факторы вместе составляют $255 долларов – средняя стоимость на данный момент."Тариф рассчитывается по международной методологии, иных инструментов нет, это обеспечивает минимальные расходы и прибыль, которые позволяют обеспечить функционирование компании", - сказал Согомонян.