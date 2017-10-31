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В 2018 году будут осуществлены бетонные работы на участке дороги Север-Юг протяженностью 40-45 км


В Национальном Собрании Армении продолжаются предварительные обсуждения проекта закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

В 2018 году будут осуществлены бетонные работы на участке дороги Север-Юг протяженностью 40-45 км. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета  Армении 2018 года в НС Армении заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.  

«На продолжение строительства дороги Север-Юг будет затрачено 22,6 млрд драмов из средств, предоставленных по кредитам Евроинвестбанка и Евразийского банка развития»,- заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.  

В общем, строительные работы будут проводиться на участке дороги Север-Юг протяженностью 84 км, из коих бетонные работы - на участке дороги Север-Юг протяженностью 40-45 км.

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