В Национальном Собрании Армении продолжаются предварительные обсуждения проекта закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

В 2018 году будут осуществлены бетонные работы на участке дороги Север-Юг протяженностью 40-45 км. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета Армении 2018 года в НС Армении заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

«На продолжение строительства дороги Север-Юг будет затрачено 22,6 млрд драмов из средств, предоставленных по кредитам Евроинвестбанка и Евразийского банка развития»,- заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

В общем, строительные работы будут проводиться на участке дороги Север-Юг протяженностью 84 км, из коих бетонные работы - на участке дороги Север-Юг протяженностью 40-45 км.