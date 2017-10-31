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Президент Армении Серж Саргсян принял посла Бразилии, завершающего дипломатическую миссию в Армении


Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял посла Федеративной Республики Бразилия в Республике Армения Эдсона Мариньо Дуарте Монтейроя, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Выразив благодарность послу Монтейрою за активную и плодотворную работу за прошедшие годы пребывания в должности в Армении, Президент Республики с удовлетворением констатировал, что этот период выделяется направленными на развитие армяно-бразильских отношений инициативами. 

По оценке Президента, послу удалось наилучшим образом представить в Армении богатую и разнообразную бразильскую культуру и посредством культуры также способствовать укреплению дружбы двух стран и народов. 
В период дипломатической миссии Монтейроя Серж Саргсян выделил в особенности два памятных события: 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Бразилией, которое, по убеждению Президента, было хорошим поводом ещё раз подчеркнуть сердечность и прочность армяно-бразильских отношений. Ещё одним значимым событием в углублении двусторонней дружбы Президент Саргсян счёл признание в 2015 году Федеральным Сенатом Бразилии признание Геноцида армян.

Собеседники с обоюдной теплотой вспомнили совершённый Президентом Сержем Саргсяном в 2016 году визит в Бразилию и встречу с Президентом Мишелом Темером.

Серж Саргсян пожелал успеха Эдсону Мариньо Дуарте Монтейрою в дальнейшей деятельности и выразил надежду, что следующий посол Бразилии в Армении продолжит заложенные господином Монтейроем традиции и внесёт своё вклад в дело укрепления отношений двух стран.

Посол Бразилии выразил благодарность Президенту Республики за приём, а также за высокую оценку его деятельности, подчеркнув, что для него было огромным удовольствием и ответственностью работать в гостеприимной, имеющей древнейшую историю и богатую культуру Армении, которую покидает с восхитительными впечатлениями.

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