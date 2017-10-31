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Армен Гюльбудагянц вновь возглавит “Пюник”


После ухода Алексея Ерёменко главным тренером «Пюника» стал спортивный директор и менеджер программы развития молодежного футбола Армен Гюльбудагянц. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт клуба.

В данный момент Армен Гюльбудагянц находится в Италии, до его приезда команду возглавит Сурен Чахалян.

Напомним, что «Пюник» после 10 туров Премьер-лиги набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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