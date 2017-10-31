Азербайджанская агрессия не должна вознаграждаться за счет помощи, предоставляемой США: Forbes

По причине советской политики «разделяй и властвуй», после развала СССР на спорных территориях были развязаны разрушительные войны. На постсоветском пространстве возник самый длительный конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг НКР/Арцаха. Этот конфликт является своеобразным, поскольку это не опосредованный конфликт между РФ и Западом, и интересно рассматривать его с позиций США в самой ранней стадии конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в издании Forbes пишут эксперты по вопросам Кавказа Мовсес Тер-Ованнисян и Сурен Саргсян.

«90% населения НКР были армяне, однако Сталин передал область Советскому Азербайджану с целью спровоцировать беспорядки на этнической почве, что позволило бы легче управлять населением. В 1991 году в НКАО был проведен референдум, на котором была провозглашена воля народа о создании независимого государства. Не сумев подавить волеизъявление большинства, азербайджанские власти начали беспорядочные обстрелы и блокаду гражданского населения. Этому предшествовали кровавые погромы армянского населения в Баку, Сумгаите и Кировабаде, а также интернирование армян, под покровительством властей. После чего последовала операция «Кольцо»»,- пишут авторы.

Они подчеркивают, что Армения, увидев действия Азербайджана против населения Арцаха, не осталась безучастной. Многие были уверены, что подобные действия Аззербайджана являются прелюдией к более масштабной грессии, по типу Геноцида армян в Османской империи.

В то время как Арцах получал поддержку из Армении, Азербайджану помогали Турция, моджахеды из Афганистана, исламисты из Чечни. И, поскольку Армения одержала победу на поле боя по отношению к ваххабитам и азербайджанским экстремистам, страна с населением в 3 млн человек подверглась блокаде со стороны Турции и Азербайджана.

После этого в 1992 году Конгресс США принял резолюцию 907 о поддержке Свободы, которая не позволяет США напрямую оказывать помощь Азербайджану, покуда эта страна не предприняла четких шагов по деблокированию Армении и прочие наказуемые деяния в отношении Армении и НКР.

«Таким образом, Азербайджан стал единственной постсоветской республикой, которая не получала помощи от США. Эта политика оставалась неизменной до атак 11-го сентября. Президент Буш потребовал отменить резолюцию 907 о поддержке Свободы, и помощь Азербайджану стала дозволенной. С тех пор богатый нефтью Азербайджан получал ежегодно от США по 20 млн долларов»,- пишут авторы.

Затем они напоминают, что в 2016 году на линии соприкосновения произошло наиболее сильное проявление насилия, после подписания соглашения о прекращении огня в 1994 году, и в это время Азербайджан нарушил положения резолюции 907. Авторы указывают на конкретные события, а также причастность к актам насилия азебайджанских военных, которые проходили обучение в США.

Авторы напомнают, что после преступлений, совершенных азербайджанской стороной, председатель комиссии по внешним сношениям Палаты представителей Эд Ройс и демократ Элиотт Энгель потребовали начать расследование в отношении Азербайджана, согласно «закону Леха».

«Для того, чтобы международное сообщество не ожидало более от Азербайджана такой же массированой агрессии, как в 2016 году в апреле, США должны пересмотреть свою позицию и не оказывать помощь и без того богатому агрессору, который нарушает Закон США»,- пишут авторы.