Первая ступень Falcon 9 загорелась после приземления

Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась сразу после посадки на морскую платформу Of Course I Still Love You, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Verge. Пожар удалось быстро потушить. Старт носителя SpaceX стал 16-м в 2017 году (в прошлом году компания запустила восемь ракет — прим. «Ленты.ру»). Ракета успешно вывела на околоземную орбиту коммерческий спутник связи Koreasat-5A.