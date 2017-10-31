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Первая ступень Falcon 9 загорелась после приземления


Первая ступень ракеты Falcon 9 загорелась сразу после посадки на морскую платформу Of Course I Still Love You, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Verge. Пожар удалось быстро потушить. Старт носителя SpaceX стал 16-м в 2017 году (в прошлом году компания запустила восемь ракет — прим. «Ленты.ру»). Ракета успешно вывела на околоземную орбиту коммерческий спутник связи Koreasat-5A. 



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