Половина правительства Каталонии не признает отстранения Мадридом

Примерно половина представителей правительства Каталонии не признают решения Мадрида об отстранении их от должностей и остаются "единственными законными руководителями" региона. Об этом заявил лидер парламентской фракции партии "Левые республиканцы Каталонии" Альфред Бош программе Newsnight британской вещательной корпорации Би-би-си. Его высказывания приводятся во вторник, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Половина представителей местной администрации, сказал он, по-прежнему находится в Каталонии, и они вышли на работу как обычно, несмотря на то, что [отстраненный от должности глава региона] Карлес Пучдемон отправился в Бельгию.

"Пожалуйста, напомните всему миру, что половина [членов каталонского правительства] находится в Бельгии, и другая его часть остается сейчас в Барселоне, - цитирует Боша газета Daily Express. - Мы наблюдали, как они направлялись в свои офисы". "Сейчас в Каталонии очень сложная ситуация, в которой реальность не совсем соответствует законам и порядку, которые вводит Мадрид", - добавил Бош.





