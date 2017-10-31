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Пойманный в Индии четырехметровый питон выплюнул целую собаку


Четыреметровый питон, пойманный в окрестностях индийского города Удайпур, штат Раджастхан, выплюнул останки собаки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail.

Гигантскую рептилию заметили возле коровьего хлева в деревне Умарда. Местные жители обратились за помощью в некоммерческую организацию Общество спасения диких животных и природы.

Прибывшие спасатели подняли питона, чтобы отнести его в безопасное место, но пресмыкающееся начало давиться. Сотрудники организации опасались, что питон погибнет, но ему удалось вытолкнуть из пасти свою добычу.

Спасательная операция продолжалась около получаса. Питона отвезли в природный парк Багдара и выпустили на волю.

 

 



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