Вице-спикер НС Армении Шармазанов считает неприемлемым придание карабахскому конфликту религиозного характера

31 октября вице-спикер НС Э.Шармазанов присутствовал в Эчмиадзине на открытии конференции “Региональный мир: реальности и возможности”.

Как передает «Арменпресс», Э.Шармазанов в своей речи отметил:

«Уважаемые коллеги, нашей сверхзадачей было и остается мирное урегулирование Арцахской проблемы. Мы убеждены, что ее решение возможно только посредством мирных переговоров в рамках формата сопредседателей Минской группы. Попытки Азербайджана дать военное решение терпели неудачу в прошлом, терпят и сегодня, и, уверен, потерпят также в будущем. Долгосрочный мир и стабильность победят лишь тогда, когда будет найдено решение, приемлемое для всех сторон конфликта, – в сочетании с общепризнанными нормами международного права. Все стороны обязаны уважать полную реализацию права граждан Арцаха на самоопределение. До сих пор руководство Азербайджана не только отрицает это право, но и варварски уничтожает десятки тысяч образцов армянского христианского духовного наследия, какими являются, например, хачкары Нор Джуги, и пытается придать этому конфликту религиозный оттенок. Армения и Арцах являются сторонниками мира и религиозного согласия и осуждают попытки Азербайджана придать конфликту религиозный характер.

Что касается прерванного армяно-турецкого диалога, то, к сожалению, на данный момент нет никаких положительных подвижек, что, безусловно, не способствует региональному миру. Турецкое правительство продолжает политику отрицания и предусловий, что никогда не может быть приемлемо для нас и противоречит нашему видению регионального мира и стабильности».

По его словам, «без реализации богоданного права на самоопределение мир в регионе недостижим». Как сказал Шармазанов, влати Азербайджана, вместо того, чтобы уважать это право, пропагандируют религиозную непримиромость и пытаются придать карабахскому конфликту религиозный характер. «Для нас неприемлемо придание карабахскому конфликту религиозного характера, и мы осуждаем это»,- сказал он.

По его словам, Армения является поборницей мира, чему свидетельством – ее добрососедские отношения с арбскими странами и соседской ИРИ.