Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы

КНДР разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории стран Европы, заявил премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"[КНДР] разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Европы. Это серьезная угроза, стоящая перед всем международным сообществом", - привело его слова агентство Kyodo.

По итогам переговоров Абэ вновь повторил, что "в настоящий момент необходимо усилить до максимума давление, а не [вести] диалог, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих ядерной и ракетной программ". Этот тезис звучал и по итогам встреч Столтенберга с главами МИД и Минобороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэрой.

В совместном заявлении премьер Японии и генсек НАТО потребовали от КНДР прекратить свою ракетно-ядерную программу, а страны - члены ООН призвали "выполнять полностью и прозрачно соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".





