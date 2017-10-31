В ВОЗ рассказали о рекорде в лечении гепатита С

Рекордные 3 миллиона человек получили лечение от гепатита С за 2015-2016 годы, и еще 4,5 миллиона начали долгосрочное лечение от гепатита В, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным ВОЗ, в 2016 году 1,76 миллионов человек впервые получили лечение от гепатита С, по сравнению с 1,1 миллионом в 2015 году. Также в 2016 году долгосрочное лечение от гепатита В начали 2,8 миллиона человек. В 2015 году их насчитывалось 1,7 миллиона. При этом в ВОЗ надеются на глобальное увеличение количества тех, кто получает лечение от гепатита.