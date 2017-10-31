Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь

В ВОЗ рассказали о рекорде в лечении гепатита С


Рекордные 3 миллиона человек получили лечение от гепатита С за 2015-2016 годы, и еще 4,5 миллиона начали долгосрочное лечение от гепатита В, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным ВОЗ, в 2016 году 1,76 миллионов человек впервые получили лечение от гепатита С, по сравнению с 1,1 миллионом в 2015 году. Также в 2016 году долгосрочное лечение от гепатита В начали 2,8 миллиона человек. В 2015 году их насчитывалось 1,7 миллиона. При этом в ВОЗ надеются на глобальное увеличение количества тех, кто получает лечение от гепатита.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации