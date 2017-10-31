Алексей Ерёменко покинул Пюник
Главный тренер «Пюника» Алексей Ерёменко решил покинуть Ереванский клуб и вернуться в Финляндию, где он много лет работал.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт «Пюника».
«Пюник» поблагодарил Алексея Ерёменко за его работу и пожелал ему успехов.Напомним, что под руководством Ерёменко «Пюник» вышел из Кубка Армении, в результате двух матчей проиграв «Бананцу» 2:4, а после 10 туров Премьер-лиги набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
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