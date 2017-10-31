Алексей Ерёменко покинул Пюник

Главный тренер «Пюника» Алексей Ерёменко решил покинуть Ереванский клуб и вернуться в Финляндию, где он много лет работал.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт «Пюника».

«Пюник» поблагодарил Алексея Ерёменко за его работу и пожелал ему успехов.

Напомним, что под руководством Ерёменко «Пюник» вышел из Кубка Армении, в результате двух матчей проиграв «Бананцу» 2:4, а после 10 туров Премьер-лиги набрал 7 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.