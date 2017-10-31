Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 31-го октября Рубен Садоян назначен послом Армении в Грузии. Резиденция – в Тбилиси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президента Армении Сержа Саргсяна от 31-го октября Юрий Варданян освобожден с поста посла Армении в Грузии.