Время в Ереване: 11:07:36,   31 Октябрь

Рубен Садоян назначен послом Армении в Грузии


Указом президента Армении Сержа Саргсяна от 31-го октября Рубен Садоян назначен послом Армении в Грузии. Резиденция – в Тбилиси. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом президента Армении Сержа Саргсяна от 31-го октября Юрий Варданян освобожден с поста посла Армении в Грузии.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации