В Национальном Собрании Армении продолжаются предварительные обсуждения проекта закона РА «О государственном бюджете Республики Армения на 2018 год».

Повышение акцизного налога на сжиженный газ не окажет влияния на тарифы на проезд в транспорте. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения проекта госбюджета Армении 2018 года в НС Армении заявил зампредседателя КГД Армении Вахтанг Мирумян, отвечая на вопрос депутата от блока «Царукян» Микаэла Мелкумяна.

С 1 января 2018 года в Армении вступает в силу новый Налоговый кодекс, который предусматривает изменение некоторых налоговых ставок, в том числе повышение акцизного налога. Данный факт вызвал озабоченность в обществе в связи с возможным повышением тарифа на проезд в общественном транспорте, поскольку повышение пошлины предусматривает также рост налога на бензин, сжиженный газ и дизельное топливо, на котором работает общественный транспорт.



"Мы ожидаем роста налоговых поступлений по линии акцизного налога в 2018 году на 16,74 млрд. драмов, из которых по линии водки рост поступлений составит 1,86 млрд. драмов, сигарет - 4,67 млрд. драмов, бензина и дизельного топлива - 1,93 млрд. драмов, сжиженного газа - 7,35 млрд. драмов, машинные масла – 1 млрд. драмов", - сказал Мирумян.По его словам, это положительное влияние, но есть и отрицательное, в частности, по линии НДС ожидания составляют минус 3,85 млрд. драмов, поскольку предусматривается либерализация некоторых положений и ликвидации иных выплат.Он отметил, что расчеты были проведены достаточно подробно, учитываются также эластичность и возможные сокращения объема потребления, так как хозяйствующие субъекты осуществят перечисления в виде НДС."Все расчеты показывают, что изменение акцизного налога не должно привести к подорожанию", - сказал Мирумян.Он отметил, что стоимость сжиженного газа составляет на сегодня 170-180 драмов за куб.м, однако до снижения тарифов на газ стоимость газа составляла 200 драмов за куб.м, что говорит об экономии в 20-30 драмов за кубометр.По его словам, при применении нового акциза, пошлины могут вырасти порядка на 20 драмов и следовательно стоимость 1 куб.м газа снова составит порядка 200 драмов."Если в случае предыдущего повышения до 200 драмов и последующего снижения тарифы за проезд в общественном транспорте не менялись, следовательно, нет обоснованных причин заявлять, что сейчас после изменения пошлин они должны повышаться", - сказал Мирумян.