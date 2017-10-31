СМИ: шестой сезон "Карточного домика" станет последним для сериала
Шестой сезон популярного американского сериала "Карточный домик" (House of Cards), премьера которого запланирована на 2018 год, станет для него последним. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник пишет журнал Variety.
По его данным, съемки шестого сезона начались в октябре в штате Мэриленд. Дата премьеры заключительного сезона не называется.
Ранее в понедельник сообщалось, что американский актер Энтони Рэпп, сыгравший в телесериале "Стар трек" (Star Trek), обвинил своего коллегу и звезду "Карточного домика" 58-летнего Кевина Спейси в сексуальных домогательствах более чем 30-летней давности.
Как отмечает Variety, видео-сервис Netflix, транслирующий сериал, обвинение в адрес Спейси не прокомментировал.