Шестой сезон популярного американского сериала "Карточный домик" (House of Cards), премьера которого запланирована на 2018 год, станет для него последним. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник пишет журнал Variety.

По его данным, съемки шестого сезона начались в октябре в штате Мэриленд. Дата премьеры заключительного сезона не называется.

Ранее в понедельник сообщалось, что американский актер Энтони Рэпп, сыгравший в телесериале "Стар трек" (Star Trek), обвинил своего коллегу и звезду "Карточного домика" 58-летнего Кевина Спейси в сексуальных домогательствах более чем 30-летней давности.

Как отмечает Variety, видео-сервис Netflix, транслирующий сериал, обвинение в адрес Спейси не прокомментировал.





